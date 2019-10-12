صادرات ايران للعراق: نحو 5 مليار دولار في نصف عام 2019

2019/10/12 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن مدير مكتب الشؤون العربية والافريقية بمنظمة التنمية التجارية الايرانية،مسعود كمالي اردكاني، عن استحواذ الدول العربية على نحو 16 مليار دولار من صادرات البلاد الى دول الجوار التي تلامس 24 مليار دولار، اي بنحو الثلثين.

واوضح اردكاني بحسب وكالات انباء ايرانية، أن الصادرات الايرانية الاساسية للدول العربية تشمل المواد الغذائية والمعادن والبتروكيماويات والمواد الانشائية.

وحول مدى تأثير الحظر الاميركي على صادرات ايران للدول العربية، بيّن اردكاني أن الحظر خلق قيودا في بعض الاسواق مثل السوق القطرية، غير انه محدود، فيما شهدت الصادرات نموا في اسواق اخرى، حيث إن صادرات ايران للعراق بلغت 4.6 مليار دولار في الشهور الستة الماضية، وأن حصتنا في هذه السوق تخطت المنافسين الاقليميين والدوليين.

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