منفذ الشيب: قرابة الـ 40 الف زائر إيراني دخلوا اليوم فقط

2019/10/12 | 21:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس

كشف مصدر مطلع بمنفذ الشيب الحدودي، اليوم السبت، عن أعداد الزائرين الايرانيين الذين دخلوا إلى البلاد عبر المنفذ اليوم.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن " إدارة منفذ الشيب الحدودي مع الجانب الايراني سجلت اليوم فقط دخول 39931 مواطنا إيرانيا بهدف المشاركة في الزيارة الأربعينية التي تصادف في العشرين من صفر الحالي".

وبين، كما أن " المنفذ سجلت خروج 13372 زائرا اكملوا أداء مراسم الزيارة في كربلاء المقدسة".

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