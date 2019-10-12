الصقور تعاود تدريباتها بحضور ١٦ لاعبا فقط

2019/10/12 | 21:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغدبرس

عاود فريق القوة الجوية بكرة القدم ، اليوم السبت ، تدريباته استعدادا للدوري الممتاز وبطولة الاندية العربية بعدما منح الجهاز الفني اجازة للاعبين لمدة يومين.

وشهدت الوحدة التدريبية للصقور تواجد ١٦ لاعبا فقط ، بعد منح الكادر التدريبي اجازة للاعبين كرار نبيل وزاهر ميداني ، فيما استمر غياب المحترف السوداني بكري المدينة بسبب مرض التيفوئيد ، مع تواجد خمسة لاعبين مع المنتخب الوطني ، واربعة لاعبين مع المنتخب الاولمبي .

وحضر التدريبات المدافع علي كاظم الذي أجرى عملية ناجحة في تركيا ، فيما أكد اللاعب انه يحتاج إلى شهرين للعودة الى الملاعب .

يذكر ان القوة الجوية سيواجه فريق الكهرباء ضمن مسابقة الدوري الممتاز بعد زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، وبعدها سيتوجه لمدينة كربلاء المقدسة لمواجهة مولودية الجزائر يوم الحادي والثلاثين من الشهر الحالي في بطولة كأس محمد السادس للاندية العربية الابطال.

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