مسؤول كردي يحذر من فرار مزيد من معتقلي داعش شمالي سوريا

2019/10/12 | 22:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رشا الأمين - واشنطن

قال مسؤول في الإدارة الذاتية الكردية، السبت، إن عراقيين كانوا من بين عناصر داعش الذين هربوا من سجن في مدينة القامشلي شمالي سوريا.

وأفاد عضو الهيئة الإدارية للهلال الأحمر كمال درباس بأن "عناصر داعش استغلوا تقليص عدد الحراس المسؤولين عن حماية السجون، بعد التحاق كثيرين منهم للمشاركة في صد الهجوم الذي تنفذه القوات التركية على المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية".

وحذر درباس في حديث لراديو سوا من تكرار عمليات هروب المسلحين من السجون مع استمرار العملية العسكرية التركية.

وقال درباس إن "حالة من العصيان بدأ يقوم بها معتقلون من مسلحي داعش، لإثارة الفوضى داخل المعتقلات تمهيدا لتنفيذ عمليات هروب جماعي".

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية، الجمعة، فرار خمسة معتقلين من تنظيم داعش من أحد السجون التي تديرها، بعد سقوط قذائف تركية في جواره في مدينة القامشلي في شمال شرق سوريا.

وتشن تركيا هجوما واسع النطاق على مناطق سيطرة الأكراد في شمالي سوريا منذ يوم الأربعاء، مما أثار مخاوف من أن الهجوم ربما يقوض الأمن في أكثر من 12 منشأة تابعة لقوات سور يا الديمقراطية حيث يتم احتجاز أكثر من 10 آلاف عنصر من داعش.

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