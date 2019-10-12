محمد بن زايد يستقبل رائد الفضاء هزاع المنصوري

2019/10/12 | 22:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس استقبل ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، السبت، رائدي الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري وسلطان النيادي، لدى وصولهما مطار الرئاسة عائدين من روسيا، بعد نجاح رحلة المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية.وفور دخول الطائرة الخاصة التي تقل هزاع المنصوري وسلطان النيادي أجواء

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