مخاوف كردية من توسع الهجوم التركي ليشمل إقليم كردستان بحجة محاربة حزب العمال

2019/10/12 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد يومها الرابع..الحرب شمالي سوريا تنعكس على إلبلاد..السليمانية ـ عباس كاريزي: انعكست احداث الهجوم التركي على المناطق في الشمال الشرقي لسوريا، على إقليم كردستان في البلاد، وفيما أبدت الأحزاب الكردية مخاوفها من توسيع القتال ليشمل هذا الإقليم، اكد السياسي الكردي المخضرم محمود عثمان ان القيادة السياسية الكردية أخطأت على الدوام قراءة الاوضاع والمواقف الدولية ...

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