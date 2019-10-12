لجنة عليا للتحقيق بأحداث التظاهرات يرأسها وزير التخطيط وممثلين من مجلسي القضاء والنواب

2019/10/12 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: أعلن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي امس السبت تشكيل لجنة تحقيقية عليا للوصول إلى نتائج “موضوعية وأكيدة” بخصوص ما وقع في ساحات التظاهر.وقال عبد المهدي في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، إنه “استجابة لخطبة المرجعية الدينية العليا ليوم (أمس) الأول الجمعة واستكمالاً للتحقيقات الجارية قامت ...

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