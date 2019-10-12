إحالة ملفات تسعة مسؤولين كبار بينهم وزراء الى القضاء

2019/10/12 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: أحال المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق، ملفات تسعة من كبار المسؤولين الى القضاء، بينهم وزراء ووكلاء وزراء ومحافظون.وبحسب بيان للمجلس صدر الجمعة، أنه “أحال عدداً مهماً من قضايا الفساد إلى القضاء، تتعلق بتسعة من كبار المسؤولين، بعد تعزيزها بالأدلة واستكمال الإجراءات على وفق الأصول القانونية”.وأضاف: تتعلق القضايا المحالة ...

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