2019/10/12 | 22:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مسؤول العلاقات الخارجية لحزب الاتحاد الديمقراطي (تفدم)، اليوم السبت، ان الجيش التركي استخدم الاسلحة التي تحتوي على مادة الفسفور المحظورة في "غزوه" لشمال شرق سوريا (روژافا).

واضاف مسلم ان الجيش التركي استخدم الفسفور المحظور في بلدة سرى كانيا (رأس العين).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسلم: الجيش التركي استخدم الاسلحة المحظورة في غزوه لروژافا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسلم: الجيش التركي استخدم الاسلحة المحظورة في غزوه لروژافا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).