الجامعة العربية: الهجوم التركي على سوريا هو «اعتداء» على الأمن القومي العربي

2019/10/12 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق دعا الأمين العام لجامعة #الدول_العربية #أحمد_أبو_الغيط، اليوم السبت، #تركيا لوقف «غزوها» لسوريا، معتبراً ذلك اعتداءً على #الأمن_القومي العربي، قائلاً في مستهل كلمة له أثناء الجلسة الطارئة لوزراء […]

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