ردا على هيأة استثمار النجف بشأن جهاز فحص المخدرات في المطار.. المنافذ: لاعلاقة لنا بعملية التصليح

2019/10/12 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

ردت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، على هيأة استثمار النجف بشأن جهاز فحص المخدرات في المطار.



لافتة الى انها لاعلاقة لها بعملية التصليح.

وقالت في بيان تلقته "الغد برس"، "ردا على تصريح الدكتور ضرغام كيكو رئيس هيأة استثمار محافظة النجف حول جهاز كشف المخدرات في مطار النجف وسحبه من قبل هيأة المنافذ لغرض صيانته نود توضيح مايلي: ان اجهزة فحص الحقائب واجهزة كشف المخدرات يتم العمل عليها من قبل موظفي الهيأة العامة للجمارك وتعود ملكيتها الى الجمارك وبالتالي فأن مسؤولية تصليحها يقع علي عاتق الهيأة العامة للجمارك، ولا علاقة للمنافذ الحدودية بعملية التصليح وان مهمتنا تنحصر في الرقابة والاشراف ورفع التقارير الى الجهات ذات العلاقة".





واضافت "كان الاولى بالدكتور ضرغام ان يسائل نفسه عن كيفية احالة مطار النجف الى الاستثمار دون مطالبة المستثمر بتوفير الاجهزة الكافية من اجهزة فحص الحقائب واجهزة كشف المتفجرات واجهزة كشف المخدرات وكافة المتطلبات الاخرى الكفيلة بتآمين حماية هذا المرفق الحيوي المهم، وكان الاولى بالسيد ضرغام ان يسائل مجلس ادارة مطار النجف الذي تولى ادارة المطار خلال السنوات السابقة وتحت اشراف مجلس المحافظة كونها الجهة المسؤوله عن هذا الملف".

واشارت الى ان "على مدير عام استثمار النجف ان يتوخى الدقة من المعلومات قبل نشرها في وسائل التواصل الاجتماعي، لان النشر بهذا الاسلوب يفسر على انه لاغراض اعلاميه وليس لغرض البناء والاصلاح".

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