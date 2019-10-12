التحري عن رفات ضحايا مجزرة سبايكر في تكريت

2019/10/12 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / وفاء عامر

تنسق هيئة الحشد الشعبي مع الجهات ذات العلاقة للتحري عن 19 موقعا داخل منطقة القصور الرئاسية في تكريت، تضم شهداء مجزرة (سبايكر)، مفصحة عن وجود 700 رفات لضحايا موجودة لدى دائرة الطب العدلي ببغداد.

وافاد رئيس لجنة تخليد مجزرة شهداء (سبايكر) في الهيئة معين الكاظمي في تصريح خاص لـ"الصباح" بان مسالة الحصول على حقوق الشهداء سواء ضحايا النظام المباد او الارهاب، تعد من اولويات الحقوق التي يطالب بها المواطنون بشكل يستوجب معه اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستحصال جميع حقوقهم.



وعد استحصال حقوق ضحايا مجزرة شهداء اكاديمية (سبايكر) في تكريت البالغ عددهم 2000 والتي ارتكبها ارهابيو عصابات "داعش" العام 2014، من اولويات الحكومة لاستحصال حقوقهم، مبينا ان الجهات الحكومية ذات العلاقة حينها منها وزارة حقوق الانسان ودائرة الطب العدلي باشرت منذ وقت مبكر التحري عنهم وتحديد اماكنهم وابلاغ ذويهم.

وافصح الكاظمي عن ان عدد الضحايا الذين تم تحديد هوياتهم وتسليمهم الى ذويهم حتى الان هو 1250، بينما تبقى 750 ضحية لدى دائرة الطب العدلي لاجراء تحليل (DNA).

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