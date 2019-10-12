خطط {الأربعينية} تدخل حيز التنفيذ في كربلاء

2019/10/12 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ كربلاء المقدسة

تتزايد يوما بعد اخر حركة الزوار الوافدين الى مدينة كربلاء المقدسة مشيا على الاقدام من المحافظات وخارج البلاد لتأدية مراسيم الزيارة الاربعينية، إذ دخلت الخطط الامنية والخدمية والصحية حيز التنفيذ، في وقت تم فيه فتح العديد من الشوارع لتسهيل حركة الزائرين مع نصب عشرات المواكب لتقديم الخدمات لهم.

وقال رئيس مجلس محافظة كربلاء علي المالكي لمراسل "الصباح" علي لفته: ان الحكومة المحلية اعلنت تعطيل الدوام الرسمي في جميع دوائر الدولة عدا الخدمية بمناسبة زيارة اربعينية الامام الحسين (ع) ولمدة خمسة ايام.

واضاف ان العطلة تبدأ من اليوم الاحد وحتى الخميس المقبل، وذلك لفسح المجال لأهالي المحافظة بتقديم الخدمات لملايين الزوار الذين توافدوا الى المحافظة لزيارة العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، مشيرا الى ان هذه الزيارة من المتوقع ان تكون الاكبر بين الزيارات.

بدوره، قال مدير صحة كربلاء الدكتور صباح نور هادي الموسوي لـ"الصباح": ان ملاكات الدائرة باشرت تطبيق الخطة الصحية الخاصة بالزيارة الاربعينية، إذ تم نشر مفارز طبية على امتداد محاور المدينة الثلاثة من جهة محافظات بغداد وبابل والنجف.

من جانبه، قال محافظ كربلاء المهندس نصيف جاسم الخطابي لـ"الصباح" ان الحكومة المحلية وضمن توجهاتها في تنفيذ المشاريع وتسهيل حركة المواطنين واقتراب الزيارة الاربعينية، افتتحت في احتفال رسمي شارع العباس الذي يعد واحدا من اهم شارعين رئيسين في المدينة مع شارع قبلة الامام الحسين (ع)، حيث يربطان جنوب المدينة بمركزها ومنطقة ما بين الحرمين.

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