الألفيّون .. بقلم عبد الحميد الصائح

2019/10/12 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدونات: يس عراق مواليد 2000 ومابعدها كان عمر أكبرهم ثلاث سنوات حين بدأت الحرب التي أسقطت صدام وأتاحت لبعض المعارضين في الخارج استلام السلطة ، هؤلاء أهمُّ عيّنة لقياس تأثير السطات الجديدة وخطابها وثقافتها، وقدرتها على أن تكون قدوة لشباب فتح عينه على نماذج شتّى في زمن التعددية السياسية والدينية (والديمقراطية ) التي لم يسمَعوا […]

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