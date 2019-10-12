2019/10/12 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حمدى_عبد_العزيز محمد محمد عبد السلام العباسيأو "محمد أفندي العباسي"كما يناديه أهل بلدته القرين شرقية ..ربما كان ذلك لإن (محمد أفندي) الذي هتف باسمه المصريون المصريون في معركة أكتوبر 1973 دون أن يعرفوه أو حتي يعرفوا ماهو أسمه ، فالمؤكد أن اسم محمد افندي عندما تردد - وقتها - لم يكن مقصود به شخص بعينه ، إنما كان مقصود به ذلك الجندي المصري الذي رفع العلم أيا كان اسمه ..بعد أن أطلق الفنان الراحل محمد ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#حمدى عبد العزيز - محمد افندى رفعنا العلم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#حمدى عبد العزيز - محمد افندى رفعنا العلم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).