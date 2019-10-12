حسن أحراث - الشهيد رحال جبيهة: رحيل نحو الشموخ...

2019/10/12 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_أحراث 40 سنة عن رحيلك القسري يا رحالكل الشهداء شامخون.كل الشهداء مناهل تلهمنا وتزودنا بجرعات الوفاء والصدق والإخلاص لقضية شعبنا.كل الشهداء حاضرون فينا ومن خلالنا.لنكن في مستوى تطلعات من ضحوا من أجل قضيتنا ومن أجلنا..لنواصل معركتهم من أجل الحياة الكريمة لكافة الجماهير الشعبية المكافحة، وفي مقدمتها الطبقة العاملة.إن ذاكرتنا نافدة مفتوحة أمام الشهداء ليتابعوا نضالات وتضحيات شعبهم ورفاقهم.لنحا......

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