شاهد – شاعر عراقي يدعو المعزين بالاربعينية للتوجه الى الخضراء بدلا من كربلاء

2019/10/12 | 22:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق دعا الشاعر العراقي حازم جابر المعزين في اربعينية الامام الحسين “ع” الى التوجه للمنطقة الخضراء بدلا من كربلاء.وحيا الشاعر جابر المتظاهرين ونعى الشهداء الذين سقطوا خلال التظاهرات بمقطع شعري عندما كان برفقة اللاعب العراقي السابق يونس محمود.

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