بالوثيقة.. رئيس لجنة التعيينات المركزية في ديالى يقدم طلبا لاعفائه من منصبه

2019/10/12 | 22:42

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بغداد اليوم - ديالىاكد مصدر حكومي في محافظة ديالى، السبت، تقديم رئيس لجنة التعيينات المركزية في المحافظة طلب اعفائه من منصبه للمرة الثانية.وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "رئيس لجنة التعيينات المركزية في ديالى عبدالله الحيالي قدم طلبا رسميا لاعفائه من منصبه لاسباب تتعلق بالتزاماتها كونه يشغل منصب قائممقام بعقوبة، بالاضافة الى تعرض الى ضغوط من قبل الشارع لتاخر حسم ملف التعيينات بسبب اللجان الفرعية ووجود اكثر من 90 الف متقدم للمنافسة على 1200 درجة وظيفية في 3 دوائر حكومية".واضاف المصدر، ان "طلب الاعفاء هو الثاني من نوعه خلال اسابيع وتم رفضهما من قبل المحافظ".يشار الى انه تم تعيين قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي قبل اشهر معدودة رئيس للجنة التعينات المركزية في ديالى بعدما تقدم نائب محافظ ديالى طلب اعفاء من مهمته.

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس لجنة الهجرة والمهجرين النيابية، رعد الدهلكي، اليوم السبت، وجود نية عراقية لإيواء النازحين من سوريا بسبب العملية العسكرية في الشمال السوري، بمخيمات في الموصل وإقليم كردستان، دون أن تقرر بغداد ذلك حتى الآن.

وقال

بغداد اليوم- بغداد

ردت هيأة المنافذ الحدودية، السبت، على رئيس هيأة استثمار النجف ضرغام كيكو، حول تصريحاته بسبب سحب جهاز كشف المخدرات من مطار المحافظة لغرض اصلاحه.

وقالت المنافذ في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "وردا على تصريح ضرغ

بغداد اليوم- ديالى

كشفت اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى، اليوم السبت، حقيقة تجوال ضابط ايراني بزي عسكري في اطراف المحافظة.

وقال رئيس اللجنة الامنية في المجلس صادق الحسيني، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "بعض مواقع التواصل الاجتماعي

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