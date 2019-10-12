جيرارد: اشتقت لليفربول وكتيبة كلوب مرعبة

2019/10/12 | 23:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردولية:الفرات نيوز} عاد الحنين بالمدرب الإنجليزي ستيفان جيرارد إلى حقبته كلاعب كرة قدم في صفوف فريقه السابق ليفربول، مؤكداً اشتياقه لكل شيء حتى المزاح داخل مركز التدريب "ميلوود".

ويعمل ستيفين جيرارد مدرباً لجلاسكو رينجرز الأسكتلندي في الوقت الحالي، وخاض اليوم مباراة الأساطير بين ليفربول وفريقه الحالي.وقال جيرارد في تصريح لقناة ليفربول الرسمية “افتقد ليفربول كل يوم، وافتقد تمثيل النادي، حتى على مستوى المزاح داخل مركز التدريب، لقد كانت الفترة رائعة”.علق اللاعب الإنجليزي السابق على وضع ليفربول الحالي بقوله “يمكننا العودة على مدى العامين الماضيين ونرى فلسفة يورجن كلوب، أستمتع حقاً بمشاهدتها، اعتقد بأنهم يستطيعون الفوز بالألقاب سواء في صراع قمة الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا”.وأضاف “ليفربول يمتلك ثلاثي هجومي مرعب رغم عدم القدرة على اللعب بهم دائماً، وهنالك فيرجيل فان دايك وحارس المرمى، وباقي اللاعبين ليسوا سيئين”.ووجه جيرارد نصيحة لكلوب، بقوله “مشاهدة ليفربول متصدراً للدوري أمر رائع من ناحية المشجعين، ويورجن يفكر بنفس الطريقة أيضاً، عليه أخذ كل مباراة كما هي وأن يستمر بالضغط والفوز في كل مباراة”.انتهى

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