اصابة منتسبين من الهلال الاحمر الكوردي بالقصف التركي لشمال شرق سوريا

2019/10/12 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن الهلال الاحمر الكوردي في سوريا، مساء السبت، عن اصابة اثنين من منتسبيه خلال استهداف القصف التركي لمراكزه في مدينتي سري كانيا وگري سپي الى الشمال الشرقي لسوريا.

وجاء في بيان لمنظمة الهلال الاحمر الكوردي في سوريا ان اثنين من منسبيه اصيبا بجروح عندما استهدف القصف التركي لمراكزه في سري كانيا وگري سپي.

واشار البيان الى ان عدد القتلى في صفوف المدنيين ربا على 90 شخصا نتيجة الاجتياح العسكري التركي لشمال شرق سوريا.

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