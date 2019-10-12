إدارة مطار النجف توضح بشأن حقيقة وجود جهاز لفحص المخدرات

2019/10/12 | 23:13

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بغداد اليوم ـ البصرة

اصدرت إدارة مطار النجف الدولي، السبت، توضيحاً بشأن حقيقة وجود جهاز لفحص المخدرات في المطار....





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