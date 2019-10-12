2019/10/12 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أكد مسؤول في #الإدارة_الذاتية الكردية، اليوم السبت، أن عراقيين من عناصر تنظيم “داعش” هربوا من سجن في مدينة #القامشلي كُبرى المدن الكردية في #سوريا.وقال عضو الهيئة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول كردي: عراقيين من عناصر “داعش” هربوا من سجنٍ في القامشلي) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول كردي: عراقيين من عناصر “داعش” هربوا من سجنٍ في القامشلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).