بالأرقام.. من هم الأساطير الذين يتجاوزون رونالدو في تاريخ كرة القدم العالمية؟

2019/10/12 | 23:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على وشك الوصول إلى 700 هدف في مسيرته الكروية، بعد الهدف الذي أحرزه في مباراة البرتغال ولوكسمبورج بالتصفيات المؤهلة ليورو 2020.

ومع اقترابه من هدفه الـ 700، يصبح رونالدو سادس هداف في تاريخ كرة القدم العالمية، ويتجاوزه خمس أساطير.النمساوي جوزيف بيسكان يتصدر الترتيب العام مع 805 هدفًا.ثم يأتي أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه بواقع 779 هدفًا.يليه مواطنه روماريو ويملك في رصيده التهديفي 748 هدفًا.ويأتي في المركز الرابع فيرينك بوشكاش الذي سجل 709 هدفًا، في وجيرد مولر في رصيده في 701.كريستيانو يبلغ من العمر 34 عامًا، وعلى بعد 105 هدف من بيسكان وعلى الرغم من أنها تبدو مهمة مستحيلة، إلا أنه من الصعب استبعاد أي شيء خاصة وإذا كان الأمر يتعلق برونالدو.النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لديه 668 هدفا من 823 مباراة، لكنه الميزة إنه أصغر من رونالدو بعامين وقد يشكل تهديدًا على البرتغالي.



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