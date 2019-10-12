"يويفا" يعلق على الاحتفال السياسي للاعبي تركيا أمام ألبانيا وإمكانية توقيع عقوبة

2019/10/12 | 23:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} علّق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على احتفال لاعبي تركيا بالأمس بعد الفوز على ألبانيا، في التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

وفاز المنتخب التركي على نظيره الألباني بهدف في الدقيقة 90 لجنيك توسن، واحتفل اللاعبون بتحية عسكرية، على الأرجح في إشارة ودعم للجيش التركي، الذي يقوم بهجوم في سوريا في هذه الأيام.وقال المدير العام للاتصالات باليويفا، فيليب تاونسيند في تصريحات نشرها موقع "كالتشيو ميركاتو الإيطالي: "شخصياً لم أر الإيماءة التي قد تبدو مستفزة".وأضاف: "هل تحظر اللوائح الإشارات السياسية وحتى الدينية؟ نعم وأنا أضمن لكم أننا سوف ندرس الوضع".وأشار التقرير إلى أن "يويفا" قد يفرض عقوبة على المنتخب التركي ولاعبيه نظرًا لأن اللوائح تمنع الإشارات السياسية والدينية.



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