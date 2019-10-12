امانة مجلس الوزراء لواع: الحكومة ستطلق الحزمة الثالثة من الإصلاحات خلال الأيام المقبلة

2019/10/12 | 23:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الناطق باسم الامانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، ان الحكومة ستطلق الحزمة الثالثة من الإصلاحات خلال الأيام المقبلة

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