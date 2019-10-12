2019/10/12 | 23:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

باشرت صحة صلاح الدين، اليوم السبت، بتقديم الخدمات الطبية لآلاف الزائرين في سامراء.

وقال بيان لها تلقته الغد برس، انه شرعت صحة صلاح الدين بتشكيل غرفة عمليات برئاسة السيد مدير عام صحة صلاح الدين الدكتور عمر صباح شفيق ومعاونيه ومدراء الاقسام والقطاعات والمستشفيات التابعة للدائرة لانجاح خطة زيارة الامامين العسكريين في سامراء ومرقد الامام السيد محمد عليه السلام في بلد لتقديم الخدمات الطبية والصحية لآلاف الزائرين القاصدين المحافظة من شتى البلدان الاسلامية والعربية والمحافظات العراقية.

واضاف اذ تضمنت الخطة نشر عشرات المفارز الطبية على طول الطريق المؤدي الى المرقد الطاهر وتجهيز المفارز الثابتة والمتنقلة بأحدث الاجهزة الطبية والصحية لفحص وعلاج الزائرين وتعزيزها بالأدوية الضرورية للحالات الطارئة كذلك التنسيق المستمر والتعاون مع الجهات الامنية والخدمية لتأمين سير سيارات الاسعافات عن الحالات الحرجة واللازمة وتعزيز تواجد الاطباء الاختصاص في كافة المؤسسات الصحية وبمتابعة مستمرة من قبل مدراء المؤسسات لتقديم افضل الخدمات للزائرين وضرورة قيام الفرق الصحية لمتابعة الاجراءات الوقائية التي تتخذ للحد من انتشار الامراض المنقولة عن طريق الماء الغذاء .ِ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة صلاح الدين تباشر بتقديم الخدمات الطبية لآلاف الزائرين في سامراء) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة صلاح الدين تباشر بتقديم الخدمات الطبية لآلاف الزائرين في سامراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).