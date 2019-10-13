فوز شاق يمنح إيطاليا تذكرة يورو 2020

2019/10/13 | 00:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تأهل منتخب إيطاليا لبطولة يورو 2020، بعدما تغلب على اليونان، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما بملعب الأولمبيكو، ضمن مرحلة التصفيات.

وأحرز جورجينيو الهدف الأول لإيطاليا بالدقيقة 63 من ركلة جزاء، وضاعف فيديريكو بيرنارديسكي النتيجة بالدقيقة 78 بتسديدة من خارج المنطقة.ورفع الأزوري رصيده إلى 21 نقطة {العلامة الكاملة} من 7 انتصارات في صدارة المجموعة العاشرة، بينما تجمد رصيد اليونان عند 5 نقاط بالمركز الخامس.



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