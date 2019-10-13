فوز صعب يمنح إيطاليا تذكرة يورو 2020

2019/10/13 | 00:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغدبرس

تأهل منتخب إيطاليا بشكل رسمي الى منافسات يورو 2020، بعدما تغلب على اليونان، بهدفين نظيفين ، لحساب الجولة السابعة من منافسات المجموعة العاشرة للتصفيات الأوروبية.

و على ملعب "أولمبيكو" في العاصمة روما، عانى أبناء المدرب روبيرتو مانشيني كثيراً قبل أن ينجحوا في كسر تماسك الحائط الدفاعي اليوناني بهدفين، الأول من ركلة جزاء تحصل عليها إينسينيي ونفذها بنجاح محترف تشيلسي الإنكليزي جورجينيو في الدقيقة 62 والثاني بتسديدة قوية من فيديريكو بيرناردسكي عند الدقيقة ٧٨ .

بهذا الفوز الثمين ، رفع الأزوري رصيده إلى 21 نقطة من 7 انتصارات في صدارة المجموعة العاشرة لتلتحق بالتالي ببلجيكا أول المتأهلين ليورو 2020، تاركة حرب الوصافة مشتعلة في المجموعة بين فنلندا ب 12 نقطة وإرمينيا والبوسنة ب 10 نقاط لكل منهما.

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