مطالبات في البصرة للقصاص من قتلة ناشط وزوجته

2019/10/13 | 00:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ خاصطالب العشرات من الناشطين والصحفيين في البصرة، بوقفة احتجاجية ، مساء السبت، بالكشف عن قتلة ناشط مدني وزوجته عشية الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها المحافظة الى جانب بغداد ومحافظات اخرى .

وافاد مراسل “كلكامش برس” ان “عشرات الناشطين رفعوا شعارات وسط ،شارع الكورنيش، تطالب الجهات المعنية بالكشف عن قتلة الناشط المدني حسين ابراهيم وزوجته في منزلهما “.

وكان مسلحون مجهولون اغتالوا ابراهيم وزوجته في الثالث من الشهر الحالي بعد اقتحام شقتهما في منطقة الجنينة وسط البصرة .

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