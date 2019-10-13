مسؤول في ديالى يطلب اعفائه من منصبه

2019/10/13 | 00:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ خاصقال مراسل “كلكامش برس” في محافظة ديالى، ان رئيس لجنة التعيينات المركزية في المحافظة ،عبدالله الحيالي ،طلب اعفائه من منصبه .

واضاف نقلا عن مصدر محلي مسؤول ان ” الحيالي تعلل في طلبه لانشغاله بادراة قضاء بعقوبة الذي يتولى منصب قائممقام فيها “.

وكان الحيالي تقدم بطلب مماثل الا ان محافظة ديالى رفض الاعفاء .

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