ميثم الجنابي - البحث عن الروح الإنساني في الثقافة الإسلامية(2-2)

2019/10/13 | 00:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ميثم_الجنابي نظرت الأمة الإسلامية إلى "وسطيتها" بين الأمم بمعايير العقيدة الوحدانية الدينية والدنيوية، أي بمعايير ثقافتها الخاصة.إذ انطلقت في موقفها من الأمم الدينية (اليهودية والنصرانية) من المبادئ الثلاث الكبرى العامة التي بلورها القرآن وهي أولا: تأكيد مبدأ التاريخ الوحداني الحق، الذي تمّثله الإسلام.وثانيا، إظهار مبدأ الوحدانية باعتباره حقيقة أوسع من أن يمثلها إدعاء أي كان.وثالثا، الإقرار بأن الإسلام هو ا......

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