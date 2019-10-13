فاطمة ناعوت - اللواء باقي زكي يوسف… كاسر أنف صهيون

2019/10/13 | 00:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت في مثل هذه الأيام من كل عام، نتذكّر اليوم الخالد الذي رفعت فيه مصرُ رأسَها أمام العالم، مُعلنةً انتصارَها على عدوٍّ رسمَ لنفسه صورة أسطورية، وصدَّر للعالم فكرة أنه لا يُهزَم.ونتذكّر رجالاً ذوي بأس وقدرات عسكرية وقتالية فائقة، صنعوا لنا ولأولادنا سنوات الأمن التي عشناها منذ حربنا الأخيرة مع العدو الصهيوني في أكتوبر 1973.نتذكّر بكل احترام: الفريق طيار/ محمد حسني مبارك، قائد القوات الجوية، ......

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