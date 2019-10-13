بعد التوغل التركي في شمال سوريا.. بغداد وأربيل تعلنان الاستنفار الكامل

2019/10/13 | 00:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدء التوغل التركي داخل مناطق شمال #سوريا أو ما تعرف بمناطق شرق #الفرات، بدأت كلاً من #الحكومة_الاتحادية وحكومة #إقليم_كردستان […]

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