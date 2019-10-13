رسالة من ساحة التحرير

(2)ثمة دمٌ أيها الشتاءوأسلحةٌ كثيرةٌ وقتلةٌ أكثركان شارعُ السعدون في أواخر الصيف، مضمارَ ركضٍوقنابلُ الغاز تأتي من الجهات الأربعِثم يعقبُها الرصاصُفيسيل الدمُ على الرصيفأمام الحانات والمقاهي والفنادق ومحال بيع السجائر والدجاج المجمديسيلُ قربَ المساجدِ وبين إطاراتِ السيارات المركونة بين أقدام السابلة وقرب حاويات الأزباليسيلُ على أرجل الكلاب والقطط، يسيل حتى من السماء ويصبُّ في حديقة الأمةوكان دم مشابه يأتي من (السنك)، وآخر من الزعفرانية، وآخر من الحي العامل ومن مدينة الصدر، كان الدم يأتي إلى التحرير أسودَ، مخلوطًا بدخان الإطارات المحترقة وصبغة الأقمشة الرخيصة التي ترتديها الأمهات، كان الدمُ يأتي حاملًا صوت الصغار: الشعب يريد إسقاط النظامذهب الصيف وهدأ الرصاص وبقيَ الدمُ، وها أنت تأتيلا تغسلْ الدمَ أيها الشتاء، ثمة جولة أخرى سيسيل فيها دمٌ كثيرٌ، ادخرْ أمطارَكلا نريدُ الآن أن ننسى..
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