رسالة من ساحة التحرير

2019/10/13 | 00:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (1)ثمة دمٌ أيها الشتاءدمٌ كثير وزبَدُ رئاتٍ وقيءٌ وغازٌ قاتلأصداءُ هتافاتٍ عالقةٌ في الميادينأصداءُ موتٍ ولوعةٍ ثمة حزنٌ لن تضاهيه كآبتُك الرماديةُلا غيمَك الثقيلَ، ولا حشرجتَك الراعدةَ المبللةثمة بذرةُ حريةٍ تناقلتها الأياديمن زقاق لشارع ومن ميدان لمقهى ومن مدينة لبلدةتخضبتْ بالدمِ مرةً، ودهستها العجلاتُ مرةًوتفتقَ جلدُها خوفًا من القنابل والرصاصبذرةٌ سقطَ عند تربتِها المئاتُ ولم تُغرسولو أنها أطلقتْ برعُمَها الأخضرَ ما كنتَ لتأتيلكنها، في عزاءِ الأحرار تخبئُ نفسها، تنزوي في صورة وتضيعُ في كلمات مقال أو قصيدةلكنها، هاربةٌ من كلابِ الصيدِ المرقطة خائفةٌ ممن يشتريها، ومن يمررُ سكينَهُ العفنَ على وجهها الأبيضخائفةٌ من نفسها، أن تموتَ قبل أن تمدَّ للشهداءِ ظلًاخائفة أن يذهبَ الدمُ إلى المجرى سدى.

(2)ثمة دمٌ أيها الشتاءوأسلحةٌ كثيرةٌ وقتلةٌ أكثركان شارعُ السعدون في أواخر الصيف، مضمارَ ركضٍوقنابلُ الغاز تأتي من الجهات الأربعِثم يعقبُها الرصاصُفيسيل الدمُ على الرصيفأمام الحانات والمقاهي والفنادق ومحال بيع السجائر والدجاج المجمديسيلُ قربَ المساجدِ وبين إطاراتِ السيارات المركونة بين أقدام السابلة وقرب حاويات الأزباليسيلُ على أرجل الكلاب والقطط، يسيل حتى من السماء ويصبُّ في حديقة الأمةوكان دم مشابه يأتي من (السنك)، وآخر من الزعفرانية، وآخر من الحي العامل ومن مدينة الصدر، كان الدم يأتي إلى التحرير أسودَ، مخلوطًا بدخان الإطارات المحترقة وصبغة الأقمشة الرخيصة التي ترتديها الأمهات، كان الدمُ يأتي حاملًا صوت الصغار: الشعب يريد إسقاط النظامذهب الصيف وهدأ الرصاص وبقيَ الدمُ، وها أنت تأتيلا تغسلْ الدمَ أيها الشتاء، ثمة جولة أخرى سيسيل فيها دمٌ كثيرٌ، ادخرْ أمطارَكلا نريدُ الآن أن ننسى..

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