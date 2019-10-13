عبد الرحمان النوضة - هل يُمكن لحزب إسلامي أن يُصبح دِيمُوقْرَاطِيًا أو ثوريًّا؟

2019/10/13 | 02:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الرحمان_النوضة لِتَلَافي سوء التفاهم، أذكّر أنني لَا أتكلّم عن الأحزاب الإسلامية الأصولية بشكل مطلق، أي دون تحديد مكانها وزمانها.وإنما أتحدّثُ عنها كما هي في واقع اليوم، في المرحلة التاريخية الحالية.حيث من المُحتمل، في المُستـقبل، أن تضطرّ بعض الأحزاب الإسلامية إلى التَخَلِّي عن الجزء الأكثر تَخَلُّفًا من «أصوليتها».كما يمكنها أن تلجأ إلى «تحديث» بعض اختياراتها السياسية لِإِضْفَاء طِلَاء «تَـقَدُّمِيّ»، أو «د......

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