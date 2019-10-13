2019/10/13 | 06:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقياصدرت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاغون،بيانا أعلنت فيه أن وزير الدفاع مارك إسبر وافق على نشر ثلاثة آلاف جندي إضافي ومعدات عسكرية في المملكة العربية السعودية، من بينها بطاريات صواريخ باتريوت ومنظومة «ثاد» المضادة للصواريخ.وأفاد البيان «وافق مارك إسبر على نشر قوات أميركية إضافية» في السعودية، موضحا أن «هذا يمثل ثلاثة آلاف جندي إضافي تم التمديد لهم أو السماح لهم (بالانتشار) في الشهر الماضي».واعلنت الولايات المتحدة في نهاية أيلول عزمها إرسال 200 جندي أمريكي إلى السعودية في أول انتشار مماثل منذ انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة في عام 2003.وأضاف البيان أن إسبر «أبلغ ولي العهد السعودي وزير الدفاع محمد بن سلمان هذا الصباح بنشر القوات الإضافية لضمان وتعزيز الدفاع عن السعودية».وتضم المعدات العسكرية أيضا منظومة «ثاد» المضادة للصواريخ.وتأتي الخطوة الأميركية مع استمرار التوتر في منطقة الخليج.وتعرضت ناقلة نفط إيرانية الجمعة لضربتين يشتبه بأنهما صاروخيتان قبالة سواحل السعودية، وفق الشركة المالكة لها، في أول استهداف لسفينة تابعة للجمهورية الإسلامية منذ سلسلة هجمات شهدتها منطقة الخليج وحمّلت واشنطن طهران مسؤوليتها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تتحول إلى «خزان» للجنود الأميركيين في الشرق الأوسط) نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية تتحول إلى «خزان» للجنود الأميركيين في الشرق الأوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المستقبل).