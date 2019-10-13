«أحداث التظاهرات»: لجنة للتفتيش عن الجناة

2019/10/13 | 06:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللاميشكّلت الحكومة العراقية لجنة عليا للتحقيق في أحداث التظاهرات الشعبية والتي ارتقى على أثرها أكثر من مئة ضحية، فضلاً عن 6 آلاف جريح. واعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ان مجلس الامن الوطني وجه بالتحقيق بما حصل في التظاهرات خلال خمسة ايام.وقال مكتب عبد المهدي، في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، ان “مجلس الأمن الوطني عقد جلسة استثنائية برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي»، مبينا ان «الهدف من ذلك هو لمناقشة وتدارس الاحداث المؤسفة التي رافقت التظاهرات وحجم الضحايا والمصابين في صفوف المواطنين ومنتسبي القوات الامنية، ومصير التحقيقات الاولية و تحديد الجهات المسببة والمتورطة بذلك».واضاف ان «المجلس وجه بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة قيادة العمليات المشتركة وعضوية الجهات ذات العلاقة للتحقيق بحالات الاستشهاد والاصابة في صفوف المتظاهرين ومنتسبي الاجهزة الامنية والاعتداءات على المنشآت والبنى التحتية ووسائل الإعلام ومحاسبة المقصرين خلال مدة (٥) ايام اعتبارا من تاريخ الـ12 من تشرين الاول الحالي»، مشيرا الى انه «قرر الاسراع باستكمال تشكيل قوة حفظ القانون».بدوره، أوضح القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مهام اللجنة العليا المكلفة بالتحقيق في أحداث التظاهرات الشعبية الأخيرة في البلاد التي تسببت بمقتل 108 أشخاص وإصابة أكثر من 6 الآف جريح بينهم عناصر من القوات الأمنية.وقال عبد المهدي في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه أنه «إستجابة لخطبة المرجعية الدينية العليا ليوم الجمعة واستكمالا للتحقيقات الجارية قامت الحكومة بتشكيل لجنة تحقيقية عليا تضم الوزارات المختصة والاجهزة الامنية وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب ومفوضية حقوق الانسان للوصول الى نتائج موضوعية واكيدة لإحالة المتسببين الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وعدم التواني في ملاحقتهم واعتقالهم وتقديمهم الى العدالة مهما كانت انتماءاتهم ومواقعهم».وكانت قيادة العمليات المشتركة، أعلنت، بالفعل، عن تشكيل لجنة عليا للتحقيق في أحداث التظاهرات.وقالت القيادة في بيان «بتوجيه وأشراف رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل لجنة عليا برئاسة وزير التخطيط وعضوية وزراء (العدل، الصحة، الداخلية، الدفاع) ونائب قائد العمليات المشتركة وممثلين عن (مجلس القضاء الاعلى، مجلس النواب، مفوضية حقوق الانسان،الأجهزة الامنية والاستخبارية) للتحقيق الكامل في الحوادث التي حصلت اثناء التظاهرات وادت الى استشهاد واصابة عدد كبير من المتظاهرين ومنتسبي القوات الامنية والتجاوزات التي حصلت على الأملاك العامة والخاصة واقتحام مقرات القنوات الاعلامية والأحزاب وبيان الجهات او الاشخاص المتورطين بهذه الاحداث واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم على ان تكمل اللجنة اعمالها خلال [7] ايام».يشار الى ان المرجعية الدينية العليا، حملت في خطبة الجمعة الحكومة وأجهزتها الأمنية المسؤولية عن مقتل عشرات المحتجين وأمهلتها أسبوعين للكشف عن «العناصر الخارجة عن القانون» التي أطلقت النار عليهم.وقال ممثل المرجعية العليا في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي في الخطبة إن «المرجعية الدينية تطالب بقوة الحكومة والجهاز القضائي بإجراء تحقيق يتسم بالمصداقية ثم الكشف أمام الرأي العام عن العناصر التي أمرت أو باشرت بإطلاق النار على المتظاهرين وعدم التواني في ملاحقتهم واعتقالهم وتقديمهم إلى العدالة مهما كانت انتماءاتهم».وأشار الى «إعلان الجهات الرسمية بانها اصدرت أوامر صارمة لمنع القوات الامنية من اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين سقط الآف منهم بين شهيد وجريح في بغداد والناصرية والديوانية وغيرها بالاستهداف المباشر لهم من الاسلحة النارية لمرأى ومسمع الكثيرين في مشاهد فضيعة تنم عن قسوة بالغة فاقت التصور وجاوزت كل الحدود».

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