العيداني: حكومة البصرة وزعت قطع الاراضي منذ اشهر قبل صدور قرارات الحكومة الاتحادية

2019/10/13 | 06:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / المستقبل العراقيتعهد محافظ البصرة المهندس اسعد عبد الامير العيداني بان تشمل الية توزيع قطع الاراضي كافة المستحقين من شرائح محافظة البصرة، فيما حذر في الوقت نفسه من الأكاذيب والشائعات التي يطلقها البعض لعرقلة هذا الملف لأغراض سياسية.وقال العيداني في بيان صحفي صدر عن مكتبه الاعلامي الخاص وتلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، ان ملف توزيع قطع الاراضي السكنية للمستحقين هو حق شرعي للمواطن وتتكفل الحكومة المحلية بايصال الخدمات المتعلقة بالبنى التحتية لتلك الاراضي التي وزعت في الفترة الماضية والحالية.وأوضح العيداني ان الية توزيع الاراضي عملت عليه حكومة البصرة المحلية منذ اشهر طويلة قبل ان تقرر الحكومة الاتحادية اي قرارات بهذا الصدد وعلينا ان نكون صادقين تجاه الشعب البصري بخصوص الواجبات المناطة به كرئيس للسلطة التنفيذية.واضاف محافظ البصرة ان «هناك قطع اراضي ستوزع في المرحلة المقبلة بعد ان يتم اكمال اعمال فرزها من قبل دوائر البلدية والبلديات»، مبيناً ان الجهود متظافرة بين الجهات المعنية بين دوائر الدولة المختصة ولجنة السكن العليا في الحكومة المحلية.وكان محافظ البصرة المهندس اسعد العيداني قد اعلن في نهاية الاسبوع الماضي عن توزيع سندات الاراضي على بعض المستحقين من ابناء البصرة في دوائر الدولة.وقد شهدت محافظة البصرة، يوم الثلاثاء الماضي، توزيع 1911 قطعة أرض سكنيّة لموظفي مديريات البلدية والبلديات والتسجيل العقاريّ وهيأة النزاهة، وأقيم التوزيع برعاية محافظ البصرة المهندس أسعد عبد الأمير العيدانيّ، وبحضور معاونه لشؤون البلدية والبلديات الحقوقيّ «حسن النجار»، ومدراء الدوائر المستفيدة.وقال «النجار»، في تصريحٍ صحافيٍ خاص لإعلام ديوان محافظة البصرة، إنهُ “جرى توزيع 1911 قطعة أرض سكنيّة، وزعت منها 1205 قطعة في مركز المحافظة، و 473 في قضاء شط العرب، و 165 في قضاء الزبير، و68 في قضاء أبي الخصيب”.موضحاً إن “المستفيدين هم موظفي دوائر البلدية والبلديات والتسجيل العقاريّ وهيأة النزاهة”.وتابع إنهُ “هناك شرائح أخرى من الموظفين والشهداء والجرحى العسكريين، سنسعى خلال هذا العام لشمولهم بتوزيع الأراضي إسوة بباقي المستفيدين وفق قرار مجلس الوزراء رقم 70 لسنة 2019”، مؤكداً، إن “إجراءات توزيع قطع الأراضي لموظفي مديريّة التربية وديوان محافظة البصرة جارية، وسنعمل على توزيعها خلال هذا العام”.

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