محمد السعدي - وداعاً شوقي الماجري .

2019/10/13 | 06:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_السعدي قد يتسأل البعض لماذا هذا العنان في الكتابة عن مخرج تونسي ؟.وأنا لم ألتقيه يوماً ولاحتى حدثته ، لكني كنت من متابعيه أعماله سبق وأن كتبت عن مسلسله ( هدوء نسبي ) عمل عربي مشترك عراقي ، سوري ، مصري العام 2009، نقل به حالة العراق وماتعرض الى أحداث دراماتيكية منذ لحظات غزوه الى ساعات أحتلاله .وكانت في نيتي أن أدعوه كعضو شرف في مهرجان بيدر الاول الذي أقييم في مدينة مالمو السويدية في شهر أيل......

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