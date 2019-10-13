خالد حسن يوسف - أبيي أحمد وازدواجية نوبل للسلام!

2019/10/13 | 06:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #خالد_حسن_يوسف رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، لاعتبارات سياسية منح جائزة نوبل، وليس لدوره في تحقيق التقارب بين بلده واريتيريا، ومنح الجائزة لا يخلو من أبعاد سياسية ليست لها صلة بالسلام إطلاقا، والسؤال هو أي سلام حقق؟ إثيوبيا كانت طرف رافض لتنفيذ مقررات إتفاقية السلام التي تمت من خلال وساطة جزائرية ما بين أديس أبابا وأسمرا عام ٢-;-٠-;-٠-;-٠-;-، الإتفاقية قضت بوقف الحرب،ترسيم الحدود وتبادل ا......

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