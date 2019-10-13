2019/10/13 | 07:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردّت هيئة المنافذ الحدودية، السبت، على تصريح لرئيس استثمار النجف ضرغام كيكو بشأن جهاز كشف المخدرات في المطار.وذكرت الهيئة في بيان تلقت خطوة برس نسخة منه، انه “رداً على تصريح ضرغام كيكو رئيس هيأة استثمار محافظة النجف حول جهاز كشف المخدرات في مطار النجف وسحبه من قبل هيأة المنافذ لغرض صيانته نود التوضيح ان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنافذ ترد على تصريح لرئيس استثمار النجف بشأن جهاز لكشف المخدرات وكالة خطوة برس.

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