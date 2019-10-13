قسد تعلن قتل 75 جندياً تركياً وتدمير 7 دبابات في رأس العين

2019/10/13 | 08:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" "قسد"، اليوم الأحد، عن قتلها لـ 75 جندي تركي وتدمير 7 دبابات في رأس العين، وفقا لوكالة الفرات التابعة لها.

هذا وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التركية عن سيطرتها الكاملة على مدينة رأس العين في ريف الحسكة الشمالي حيث نفت مصادر كوردية مزاعم الأتراك حول السيطرة على المدينة.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن في التاسع من تشرين الأول الحالي، إطلاق عملية عسكرية في منطقة شمال سوريا، تحت اسم "نبع السلام".

وادعت تركيا أن "العملية تهدف للقضاء على التهديدات التي يمثلها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكوردية السورية ومسلحو تنظيم داعش وتمكين اللاجئين السوريين في تركيا من العودة إلى ديارهم بعد إقامة منطقة آمنة".

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