8 قتلى و106 مصابين بإعصار هاجيبيس في اليابان

2019/10/13 | 08:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

ارتفع عدد قتلى إعصار "هاجيبيس" في اليابان اليوم الأحد إلى 8 أشخاص وإصابة 106 آخرين وفقدان 17.

وتسبب الإعصار الذي قالت الحكومة إنه قد أقوى إعصار اجتاح منذ عام 1958 في سقوط أكبر كمية من الأمطار في يوم واحد منذ سنوات في مناطق كثيرة من بينها بلدة هاكونيه وهي منتجع شهير.



وبلغ ارتفاع الأمطار 939.5 ملليمتر خلال 24 ساعة.

وأمس السبت، صدرت توصيات بإجلاء أكثر من مليون شخص في اليابان مع اقتراب إعصار قوي من الوصول إلى اليابسة، اليوم السبت، حاملا معه أشد موجة أمطار ورياح منذ 60 عاما.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن رجلا في الأربعينات من العمر قُتل إثر انقلاب سيارة في وقت مبكر من، اليوم السبت، في مقاطعة تشيبا إلى الشرق من طوكيو.



كما أصيب أربعة في تشيبا أيضا حيث اقتلعت الرياح أسقف عدد من المنازل.

وقالت الهيئة إن عددا من الحكومات المحلية وجه نصائح بإخلاء مناطق معرضة بشكل خاص لأخطار الفيضانات والانهيارات الأرضية وبعضها في منطقة طوكيو الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية.

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