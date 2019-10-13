حسان عاكف - بين زمنين: رسالة التيار الصدري للآخرين .. ودرس الانتفاضة الراهنة..

2019/10/13 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسان_عاكف خلال التظاهرات التي اندلعت عام-2015-، والتي واصلها الشيوعيون والصدريون، كان الاخوة في التيار الصدري حريصين على ادارة مشاركتهم في هذه التظاهرات بطريقة تبعث برسالة واضحة للشعب وللقوى السياسية في الداخل وللجهات الخارجية المعنية بالشان العراقي، يقول مضمونها؛ انتبهوا !، نحن هنا، نحن التيار الشعبي الأقوى، نحن من يحدد اتجاه بوصلة الحركة السياسية في العراق، وليس غيرنا ..!.، ومن يريد ان يتداول بشان ازمات ......

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