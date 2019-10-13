وزير النقل يبحث مع رئيس الوزراء الاردني التعاون الثنائي بين البلدين

2019/10/13 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – خطوة برس بحث وزير النقل عبد الله لعيبي، مع الرئيس الوزراء الاردني عمر الرزار التعاون الثنائي بين البلدين.وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة خطوة برس ،نسخة منه اليوم الاحد ،ان”لعيبي وعلى هامش زيارته الى المملكة الاردنية الهاشمية التقى رئيس الوزراء الاردني عمر الرزار بحضور وزيري النقل الاردني والمصري وسفيرة العراق في الاردن صفية

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