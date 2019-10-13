2019/10/13 | 09:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

أفادت وسائل اعلام كويتية، الأحد (13 تشرين الأول 2019)، بأن السلطات الكويتية ضبطت عراقيا حاول تهريب 350 ألف دولار في منفذ على الحدود العراقية.

وذكر وسائل الاعلام، في أنباء تناقلتها، أنه "تم ضبط عراقي حاول تهريب 350 ألف دولار داخل مسحوق لغسيل الملابس في منفذ العبدلي، قادما من العراق"، دون أن تكشف تفاصيل أخرى عن العملية.

بغداد اليوم ـ البصرة

اصدرت إدارة مطار النجف الدولي، السبت، توضيحاً بشأن حقيقة وجود جهاز لفحص المخدرات في المطار.

وذكرت الادارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت عن مدير هيئة استثمار النجف، خ

بغداد اليوم – بغداد

رأى النائب عن تحالف الفتح، احمد الكناني، السبت، ان الولايات المتحدة الامريكية، لا يروق لها، تطور العلاقة الدولية بين العراق وروسيا، مؤكدا حاجة البلاد الى السلاح الروسي.

وقال الكناني في حديث خص به (بغداد اليو

بغداد اليوم - بغداد

رأى النائب عن كتلة الصادقون، محمد البلداوي، اليوم السبت، أن مسار الإصلاح الذي تعتزم الحكومة تنفيذه يحتاج إلى الكشف عن الفساد ومكافحته.

وقال البلداوي، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "مسار الإصلاحات الذي تعتزم الحكومة ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكويت.. ضبط عراقي حاول تهريب أموال داخل مسحوق للغسيل في منفذ حدودي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الكويت.. ضبط عراقي حاول تهريب أموال داخل مسحوق للغسيل في منفذ حدودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).