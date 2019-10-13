الجمارك: جهاز فحص الحقائب يعمل بصورة طبيعية في مطار النجف الدولي

2019/10/13 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأحد، ان جهاز فحص الحقائب (السونار) في مطار النجف الأشرف يعمل بصورة طبيعية ولم يتعرض لأي عطل.

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