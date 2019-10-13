عجوز ياباني ينتقم بـعد سرقة مقعد دراجته بطريقة غريبة

2019/10/13 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت الشرطة اليابانية رجلا يبلغ من العمر 61 عاما من مقاطعة أوتا وارد بالعاصمة طوكيو، إثر قيامه بانتهاج طريقة غريبة للانتقام، بعد سرقة مقعد دراجته العام الماضي.

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