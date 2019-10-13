“بالصورة”.. الحساب الرسمي للعتبة الحسينية على تويتر يستخدم هاشتاك يدعم التظاهرات

2019/10/13 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق نشر الحساب الرسمي للعتبة الحسينية المقدسة، هاشتاك على موقع تويتر يدعم التظاهرات التي خرجت للمطالبة بالاصلاحات وتوفير غ=فرص العمل للعاطلين ومحاربة الفساد.واستخدم حساب العتبة هاشتاك #save_the_iraqi_people الذي نشط بقوة خلال التظاهرات الاخيرة.

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