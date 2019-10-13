ديالى تنصب 825 موكبا حسينيا وصولا إلى كربلاء لخدمة زوار الأربعينية

2019/10/13 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى/ الغد برس:

أعلنت هيئة المواكب الحسينية في محافظة ديالى، اليوم الأحد، نصب 825 موكبا لخدمة زوار الأربعينية.

وقال رئيس الهيئة علي احمد لـ"الغد برس"، إن "المواكب الحسينية التي تم نصبها لخدمة زوار الأربعينية داخل محافظة ديالى وصل عددها إلى 400 حتى الآن، فيما يبلغ عدد المواكب المنتشرة على الطرق خارج المحافظة 75 موكبا".

وأضاف أن "هناك 350 موكبا من أهالي ديالى أيضا تم نصبه في كربلاء المقدسة"، مبينا أنه "تم تشكيل خلية تنسيق للعمل المشترك بين المواكب والأجهزة الأمنية والصحة والجهات ذات العلاقة الأخرى لتقديم الخدمات ومنع وقوع أي طارئ".

ويتوجه الآلاف من أهالي محافظة ديالى سنويا إلى كربلاء جريا على الأقدام، لإداء مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين(ع).

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